Sul palco due cori per un solo concerto

Si intitola "Suoni e parole" la rassegna di musica e teatro che stasera alle 20,30 propone il concerto "Come i Magi dall’Oriente…" nella chiesa del Santissimo Salvatore a Mandrio di Correggio, con un repertorio di musiche natalizie, dalla tradizione al soul.

Protagonisti della scena sono il coro Le Sette Note diretto da Sara Fornaciari e il Coro One Voice, formazione carpigiana diretta da Daniele Bisi. L’ingresso è libero.

"Le Sette Note" è guidato da Sara Fornaciari, diplomata in canto al conservatorio di Mantova e in musicoteraipa al Cefig dell’Antoniano di Bologna.

Insegna canto individuale e corale alla scuola di musica NonSoloNote di Bagnolo e Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia. È insegnante di musica,vocalità e musicoterapista in varie scuole. Inoltre, guida il coro Voci e Mani Bianche dell’Istituto "Figlie della Provvidenza" di Carpi per bambini audiolesi.

All’attività didattica affianca quella concertistica in qualità di soprano come solista ma anche in formazioni corali di diverso genere e ambito, in particolare nel coro da camera Sacri Concentus Cantores, nella Cappella della Cattedrale di Reggio.

Accanto alla formazione classica coltiva interesse e approfondisce la tecnica vocale dello stile musical e leggero.

Il Coro One Voice è composto da giovani, in questo momento solo da ragazze, diretti da Daniele Bisi.

Questo progetto artistico corale è nato da un’idea del Gospel Soul Aps, unendo appassionati di canto dai 16 ai 30 anni di età. Per l’occasione, al concerto nella chiesa a Mandrio di Correggio, il coro carpigiano questa sera propone un repertorio che trae dal panorama natalizio affiancato pure a brani pop internazionali.

Il coro si è formato nel 2019 e coinvolge coristi non solo di Carpi ma anche di Correggio.

Antonio Lecci