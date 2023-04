Sul palco gli allievi della scuola MaMiMò

Da stasera a sabato, alle 21, al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio in scena "Racconto d’inverno", con Fabio Banfo, Filippo Bedeschi, Sara Bellodi, Riccardo Bursi, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Alice Giroldini, Marco Maccieri (che cura la regia), Mauro Parrinello, Emanuele Retrivi, Matteo Sintucci e gli allievi della scuola MaMiMò (Omar Borciani, Federico Di Dio, Silvia Paterlini, Lara Sassi). Il re di Sicilia, Leonte, ha sposato Ermione, ma crede che il figlio nascituro sia del re di Boemia. Leonte ordina al cortigiano Camillo di avvelenarlo, ma lui non obbedisce e fugge con Polissene.

Leonte istruisce un processo per adulterio contro Ermione e fa interpellare l’oracolo di Delfi.