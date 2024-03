Sul palco gli alunni del Sant’Orsola

Doppio spettacolo, al teatro Ruggeri di Guastalla, con protagonisti gli studenti del locale istituto Sant’Orsola. Stasera alle 19 viene proposto "I promessi sposi", tratto dal testo di Alessandro Manzoni, con i ragazzi delle medie e il coro degli alunni delle classi elementari e medie, per la regia di Antonella Panini e l’allestimento di Ars Ventuno. E domani, sempre alle 19, andrà in scena "Il sentiero di mattoni gialli", con testo tratto dal "Mago di Oz" con gli alunni della scuola primaria e il coro della scuola elementare e medie. Entrambe le rappresentazioni rientrano nel Progetto Teatro che ormai da tempo viene inserito dall’istituto Sant’Orsola di Guastalla fra le attività didattiche e formative della scuola, con un costante successo e risultati incoraggianti, anche per la qualità degli spettacoli proposti al pubblico.