Sul palco i giocolieri ci spiegano la fisica

C’è la "Fisica Sognante", oggi alle 16,30 alla rassegna Teatrix, al Piccolo teatro San Francesco da Paola di via Emilia Ospizio 62 a Reggio. Una conferenza-spettacolo su fisica e matematica dei giocolieri, nata per presentare la fisica a chi non la conosce, in maniera nuova e divertente, ma al tempo stesso rigorosa. Su un palcoscenico abbastanza spoglio, un professore-giocoliere-attore Federico Benuzzi mette in evidenza i collegamenti che ci sono tra fisica e giocoleria alternando esibizioni tecniche di alto livello e coreografate a spiegazioni scientifiche immediate e leggere, monologhi teatrali ad improvvisazioni, video ad immagini animate. I tanti esempi presi dalla vita comune ma fuori dall’ordinario, la ricerca sulla parola, lo studio sulla brevità delle dimostrazioni e dei ragionamenti e la grandissima energia del personaggio rendono la conferenza-spettacolo leggera e divertente ma al tempo stesso formativa, densa, immediata e comprensibile. Con piccole ma significative differenze su tempi, registri comunicativi e contenuti, "Fisica Sognante" mette in parallelo i contenuti più importanti della meccanica agli attrezzi più famosi della giocoleria rispondendo a domande disciplinari e non. Nel dettaglio gli attrezzi usati sono palline, clave, cerchi, mattoni da giocoliere, monociclo e diablo, mentre i contenuti disciplinari sono l’equilibrio, il moto parabolico, la caduta libera, la rappresentazione matematica, le leve, la modellizzazione, l’attrito, il moto nei fluidi ed i principi di conservazione. Informazioni e prenotazioni: tel. 378-0861195.

Antonio Lecci