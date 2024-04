Sul palco il saggio di fine corso di venti giovani allievi

RIO SALICETO

Oggi alle 18 al teatro comunale di Rio Saliceto sono protagonisti gli allievi del corso di Teatro Ragazzi dell’associazione Quelli del ’29, con lo spettacolo dal titolo "Vite in Technicolor" con la regia di Paolo Di Nita (foto). Sono venti gli allievi, reggiani e modenesi, che hanno sviluppato la creatività in un laboratorio didattico ed artistico, attraverso l’utilizzo dell’ascolto, della lettura e della visione. Il tema della rappresentazione proposta al teatro riese è il Cinema, inteso come un grande schermo che racconta al pubblico le storie della vita. Il punto di vista dello spettacolo è quello di un gruppo di ragazze e ragazzi dai 9 ai 18 anni di età, un confronto, tra parole, musica e video, su film e tematiche intime della sfera adolescenziale. In scena i giovani allievi Adam Bennajam, Beatrice Casarini, Chiara Tedesco, Daniele Dalla Valentina, Eleonora Loschi, Elisa Natale, Elisabetta Gioia, Flavio Koci, Leonardo Salati, Linda Artioli, Luisa Grande, Ginevra Ghidoni, Martina Pelliciardi, Martina Veroni, Matteo Illica Magrini, Nicola Bussei, Sofia Puzikova, Violante Pirri, Violante Storchi, Viviana Rovatti.