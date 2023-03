Sul palco le anime di Falcone e Borsellino

’Nel tempo che ci resta’: César Brie in un’elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per ricordare le vittime innocenti di mafia. Stasera, con inizio alle 21, al cinema teatro Boiardo di Scandiano. Uno dei maggiori autori teatrali del nostro tempo, César Brie, porta sul palcoscenico del Boiardo i fantasmi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le rispettive mogli, a ricostruire le loro vicende personali e pubbliche di fronte al pentito Tommaso Buscetta. Testo e regia sono di César Brie, anche interprete insieme a Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile. Lo spettacolo va in scena esattamente a una settimana di distanza dalla giornata dedicata alle vittime innocenti di mafia, che cade il 21 marzo. Tra le lamiere di un cantiere abbandonato a Villagrazia, un uomo fa rotolare delle arance. Appaiono quattro figure, che si chiedono dove sono, qual è la terra in cui si trovano. Si riconoscono, sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. L’uomo che ha lanciato le arance si presenta: è Tommaso Buscetta, il pentito di mafia. Le anime delle due coppie e del pentito si raccontano in questo cantiere abbandonato. Ricordando e denunciando si interrogano, in un viaggio attraverso quello che è successo. La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, il senso del dovere e l’amore si intrecciano proiettando ciò che è accaduto continuerà ad accadere, in una ricostruzione immaginifica propria del regista e drammaturgo argentino.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18.

Stella Bonfrisco