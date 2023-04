Sul palco per beneficenza

Stasera alle 21 al teatro Metropolis di Bibbiano lo spettacolo "La costanza dell’ombra" di Ablaffina Teatro, a favore dell’Associazione italiana malattia di Alzheimer di Reggio. Lo spettacolo offre uno sguardo originale sulla malattia, diventando spunto di riflessione sui risvolti sociali e familiari.

Sempre stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Malvagia: la vera storia", un musical in italiano con musica dal vivo. Il Regno di Oz è in festa, la malvagia Strega dell’Ovest è morta! Chi mai sarà riuscito nell’impresa?