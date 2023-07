Sul palco salgono i "Corpi violati" La danza tra poesia e crudo realismo

Importante quanto di forte attualità e di pregnanza di significato, lo spettacolo di danza: "Corpi violati" che va in scena questa sera alle 21,30 a Casa Cervi a Gattatico, per il Festival di Resistenza con la compagnia Artemis Danza.

Partita dalla ricerca di testimonianze di vittime di stupri e soprusi e da un lavoro improvvisativo con i danzatori, Monica Casadei costruisce uno spettacolo di teatro danza oscillante tra crudo realismo e poesia dettata da un possibile riscatto; sul piano musicale il compositore Fabio Fiandrini intreccia la musica elettronica con il melodramma e la musica sinfonica.

In CorpiViolati brulica una comunità di corpi, femminili e maschili, stretta nella memoria di una ferita che si riverbera sulla scena in una danza incessante nutrita di impulsi, istinti, rabbia e dolore, in cui a travolgenti danze di gruppo si intercalano duetti e assoli, a corpi indifesi si affiancano corpi violenti e spietati. Al termine dello spettacolo "Degustando il Teatro. Voci autorevoli incontrano la Compagnia" insieme a Federico Raponi, giornalista e scrittore, autore del libro "Quando il fumo si dirada" (ed. Arti Grafiche Tofani, 2020) e , a seguire, degustazione di prodotti del territorio con i vini di Cantine Riunite & CIV.

