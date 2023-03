Sul palco si racconta un’amicizia lunga 25 anni

Sbarca al teatro di Novellara, stasera alle 21, "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio" di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, per la regia di Nicola Borghesi.

Uno spettacolo che nasce da un’amicizia lunga venticinque anni su trentacinque, quella tra Lodo Guenzi (della band Lo Stato Sociale) e il regista Nicola Borghesi. Hanno lavorato sull’autobiografia di una persona nota, Lodo, il che la rende da una parte potenziale oggetto di interesse per un numero maggiore di persone, dall’altra aumenta la diffidenza per il genere, dall’altra ancora permette di vedere dall’interno posti, come il festival di Sanremo o X-Factor. Dall’unione di questi tre dubbi nasce lo spettacolo.

Il percorso di una persona attraverso la fama, parola quanto mai controversa, può diventare una parabola nella quale più persone possono riconoscersi: la vita delle persone, generalmente, consiste nel sopravvivere lasciandosi dietro macerie. Tutto questo è terribile, ma fa anche ridere. La parte che fa ridere è quella non ancora del tutto compromessa con un sistema tarato per appiattire tutto, per rendere tutto omogeneo e inoffensivo. Mentre il successo, che da fuori sembra spensierato e piacevole, da dentro è terribile come tutto il resto, anche se in modo diverso. Poi c’è il teatro, spazio in cui trova posto tutto quello che generalmente nel mondo dello spettacolo deve essere compresso e semplificato. Quel luogo in cui non si va solo avanti, ma si sta anche volentieri fermi o addirittura, si torna a cercare qualcosa di prezioso che abbiamo smarrito".

Antonio Lecci