Sul palcoscenico i Gazebo Pinguins

Stasera alle 21 la rassegna ’Vinili’, progetto dell’associazione ’Idee di gomma’ di via del Carmine a Correggio, propone i Gazebo Pinguins, impegnati a far scoprire al pubblico ’The Arguments’, sesto album in studio dei Fugazi. La rassegna vuole far conoscere e approfondire l’ascolto di grandi "classici moderni".

I Gazebo Penguins nascono a Correggio nel 2004 e ora si dividono tra Correggio e Zocca. Sono sempre stati in tre, ma negli ultimi anni hanno suonato in formazione a quattro o cinque elementi. Hanno pubblicato cinque dischi: The name is not the named (2009), Legna (2011), Raudo (2013), Nebbia (2017), Quanto (2022) oltre l’ep Invasion (2005). Nel 2020 stavano effettuando un tour per festeggiare i 15 anni di vita. Il 24 gennaio è uscito ’Gestalt’ e il 28 febbraio ’Inospitale’, singoli in vista dell’avvento dell’album ’Temporale’ pubblicato a fine marzo.