Sul Po si gioca a bridge

Domani sera a bordo della motonave Stradivari, dal lido Po di Boretto, si svolge "Bridge sul Po", un evento promosso dai cinque circolo di "Emilia sotto le stelle" e dedicato al Bridge nella cornice dei più suggestivi paesaggi del Po, lambendo tra i colori del tramonto i luoghi di Giovannino Guareschi, Antonio Ligabue e Marcello Nizzoli. Tutto questo a bordo di uno storico battello, che accompagnerà i partecipanti in un’avventura tra arte e natura, coronata da un gustoso rinfresco, dal gioco del Bridge con premi finali. Alle 19 ritrovo al lido Po, alle 19,30 partenza navigazione verso Cicognara, alle 20,30 rientro a Boretto e inizio del torneo a bordo. Per informazioni e iscrizioni: tel. 349-5343334. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Boretto e organizzata in collaborazione con la locale Bottega del tempo libero.