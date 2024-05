Sul ponte, chiama i carabinieri. Un 46enne portato in salvo

Era sulla balaustra, con insane intenzioni, quando ha deciso di rivolgersi ai carabinieri con una telefonata. Quella chiamata al 112 ha forse cambiato il suo destino, visto che l’arrivo dei militari dell’Arma, l’altra mattina, ha evitato conseguenze irreparabili. L’uomo, residente nel Reggiano, di 46 anni, ha confidato all’operatore della centrale operativa di essere intenzionato a gettarsi nel fiume Po. La chiamata arrivava dal ponte che collega Boretto a Viadana di Mantova. All’arrivo dei carabinieri del versante lombardo, il 46enne reggiano era proprio sul ponte, sulla parte pedonale rivolta verso il fiume, ma non aveva ancora scavalcato la balaustra. L’uomo è apparso in crisi emotiva. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio di una vicina stazione di servizio, si era diretto verso il ponte. Nell’auto aveva lasciato due lettere di scuse indirizzate ai familiari, poi trovate e recuperate dalle forze dell’ordine. I carabinieri sono riusciti a convincere il 46enne a seguirli al sicuro, nel frattempo avvisando i familiari, per poi accompagnare l’uomo in ospedale per accertamenti sanitari. Alla base del gesto ci sarebbe un momento di gravi difficoltà economiche.