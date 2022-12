"Sul ponte e lungo gli argini i pericoli sono tanti" I conducenti chiedono più luci e sicurezza

Il rischio di incidenti stradali simili a quello costato la vita al cuoco mantovano è reale: non solo nella zona del ponte sul Po, ma anche lungo l’argine del fiume, dove transita l’ex Statale 62. Spesso pedoni o ciclisti, senza alcun giubbotto segnalatore o luci, transita a ridosso della carreggiata, con alta possibilità di essere investiti dai veicoli che arrivano dalla stessa direzione. Lo dimostrano anche foto e video che alcuni automobilisti hanno diffuso (nella foto sopra una di quelle immagini) per far capire come sia alto il rischio di incidenti, con mancato uso di giubbotti catarifrangenti, delle apposite piste per ciclisti e pedoni, oltre che per il mancato rispetto della norma sul transito a sinistra per i pedoni. Per questo era stata chiesta una pista ciclabile sul ponte del Po tra Guastalla e Dosolo, ma con richiesta respinta in fase di progettazione della manutenzione straordinaria.