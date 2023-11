Sul prestigioso palco di Aterballetto il saggio delle giovani allieve

Doppio appuntamento, stasera alla Fonderia di Aterballetto in via della Costituzione a Reggio, con la terza edizione di Gala Performances, evento benefico che impegna il liceo coreutico Matilde di Canossa e scuole di danza del territorio, per portare giovani allievi danzatori sul palco della Fonderia, tra arte e solidarietà.

Ieri sera il primo spettacolo.

Stasera alle 18 e alle 21 si prosegue con esibizioni curate da docenti e coreografi delle scuole Backstage, Nuovo Balletto Classico, Professione Danza, Stars Academy, Anthesis, Arcadia, Danza Lerose, La Capriola, Ars21, Eidos, Progetto Danza e dello stesso liceo coreutico "Matilde di Canossa".

Il ricavato viene destinato all’associazione Grade, alla quale già lo scorso anno era stato devoluto l’incasso, a scopo benefico.

Il progetto nasce dalla volontà di unire le forze delle realtà didattiche locali che operano nel settore della danza, al fine di realizzare un’esperienza di condivisione e di crescita artistica ed umana per i giovani allievi, con la possibilità di calcare il prestigioso palco della Fonderia, sede della Fondazione Nazionale della Danza.