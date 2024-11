"Sul verde si può fare di meglio"

Al Cimitero Monumentale di Reggio Emilia ci sono i fratelli Grizi. Hanno messo in sosta l’auto proprio davanti alla tomba di famiglia.

Adrea Grizi ha in mano un mocio lavapavimenti, sta pulendo e lucidando la tomba della famiglia Grizi.

"Non veniamo spesso a fare grandi pulizie – dice –, solitamente una volta all’anno". Ne hanno approfittatto per la commemorazione dei defunti. "È importante tenere pulita la propria area, così il cimitero mantiene il proprio decoro" dice. Anche se per la parte del verde, per Grizi, si potrebbe fare di meglio: "La pianta dietro la nostra tomba per esempio l’ho dovuta potare io".

Sull’affluenza invece dice che in questi ultimi giorni ha visto soprattutto "tanti anziani".