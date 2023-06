Sul web serpeggia malumore. Come andrà a finire il 30 giugno?

Al di là delle dichiarazioni di prammatica della Fondazione per lo Sport ("non siamo assolutamente preoccupati che ancora non siano pervenute offerte") la situazione in merito alla gestione del PalaBigi un po’ di apprensione la crea, soprattutto dopo il disimpegno di chi attualmente se ne occupa: la Gisport Srl. L’inquietudine serpeggia infatti tra i tifosi e i maggiorenti delle società sportive che utilizzano l’impianto di via Guasco, perché, se la manifestazione d’interesse il 30 giugno andrà davvero deserta, si ritroverà a fare i conti con una discreta gatta da pelare. Che il più noto fruitore del Bigi, la Pallacanestro Reggiana, in passato interessata a occuparsi in prima persona del palasport, non ha alcuna intenzione di prendersi sulle spalle: benchè sia stata interpellata in proposito. Sia pure "in camera caritatis" pare fosse stata manifestata da diverso tempo infatti, a chi di competenza, l’intenzione di Gisport di smarcarsi dalla gestione del PalaBigi; e col sodalizio biancorosso Comune e Fondazione per lo sport hanno avuto colloqui e interlocuzioni per sondare un’eventuale disponibilità. Che la società cittadina di basket ha però, sino a questo momento, declinato; confermando poi di non avere alcuna intenzione di partecipare alla gara di appalto. Stando alla finestra per capire, nel caso nessuno si presentasse, quali saranno le intenzioni delle istituzioni in proposito.