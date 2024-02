Sulla copertina del disco una recensione graffiante

Là, dove e come tutto è iniziato 40 anni fa. Con tanto di firma misteriosa. I Cccp, un nastro provvidenzialmente ritrovato, la palestra della Galileo e un articolo tagliente.

A distanza abissale dal concerto fondante nella struttura sportiva di via Candelù, il pentagramma della memoria sta per essere rievocato tra i solchi del disco "Altro che nuovo nuovo", d’imminente uscita. Nel segno di falce e chitarra l’album conterrà i pezzi dal vivo della prima esibizione del gruppo, datata 3 giugno 1983. Quasi un’archeologia del suono per una genesi punk lungo la via Emilia, resa possibile da una vecchia bobina spuntata fuori dal classico scatolone dimenticato. La confezione del vinile, peculiare nella veste come nella tradizione dei primi Cccp, proporrà la riproduzione di un articolo che risale a quei giorni, pubblicato dal quotidiano Il Giornale. Il pezzo è anche contenuto nel catalogo della mostra "Felicitazioni!". Si tratta della prima recensione dedicata al gruppo: che potrebbe apparire come una stroncatura.

Leggendo tra le righe, l’autore però non si avventura in un giudizio musicale. Si sofferma piuttosto sull’atmosfera colta durante l’iniziativa. Il pezzo era firmato con la sigla F.A. Già, ma chi era il misterioso giornalista? Abbiamo risolto l’enigma e alcune tracce passano dal Carlino.

"In quel periodo lavoravo alla redazione reggiana de Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Aveva una visione liberale e conservatrice. Sottolineo che quando Il Giornale aprì a Reggio, era considerato il nemico, l’opposizione alle amministrazioni rosse dell’Emilia Romagna. Aveva una redazione anche a Modena". A parlare è Francesco Alberti, che dopo l’esperienza nella testata diretta da Montanelli, è passato al Carlino e al Corriere.

"Il breve articolo sul primo concerto dei Cccp più che una recensione musicale va visto con il senso di quei tempi, quando nelle piccole cose si cercava di cogliere la contrapposizione tra comunisti e anticomunisti, si scriveva delle posizioni nette colte nella cronaca. E in redazione il capo aveva annusato che ci poteva essere l’idea: i Cccp, l’Urss, il Muro di Berlino. Così andai per fare una cosa d’ambiente, di colore, più che una valutazione delle canzoni", prosegue Alberti.

Un’iniziativa basilare per il cammino del gruppo. Però con il rischio che non si concretizzasse, perché, secondo alcuni soci, il circolo si divise in due fazioni: i favorevoli all’evento e chi non lo avrebbe voluto, quasi con una netta divisione generazionale tra i tesserati. E con la vittoria del partito del sì, i ragazzi si rimboccarono le maniche per realizzare l’artigianale cartellone che annunciava il concerto, pennarelli alla mano.

"L’articolo restituisce con un tono un po’ canzonatorio l’ambiente. Ricordo ad esempio alcuni anziani perplessi, che dal pinnacolo erano passati al concerto dei Cccp. Scrivevo poi di ragazzi con acconciature con la cresta, con gli orecchini: forse in quel periodo erano cose un po’ insolite per Reggio, così cercai di cogliere chi fossero quei giovani", prosegue Francesco Alberti.

"Mi ha chiamato Zamboni per chiedere il permesso di riproporre l’articolo. Dopo tanto tempo, è un ricordo che torna da lontano e abbiamo trovato divertente la cosa". L’uscita dell’album "Altro che nuovo nuovo" è fissata per oggi. Un’operazione nostalgica che non sarebbe stata possibile senza quel dibattuto concerto e il fortunoso ritrovamento dell’audiocassetta. Dopo la presentazione in città, i Cccp si catapulteranno a Berlino per tre concerti all’Astra Kulturhaus: 24, 25 e 26 febbraio. E così di qua e di là dell’ex muro sarà nuovamente punk filosovietico e musica melodica emiliana: "Ost Berlin, West Berlin/Live in Pancov", per dirla con un loro disco.

Massimo Tassi