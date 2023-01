"Sulla mafia non abbiamo imparato la lezione"

Enrico Bini (foto), sindaco di Castelnovo Monti, lei fu tra i primi a Reggio a denunciare le infiltrazioni mafiose. A distanza di tanti anni come giudica la realtà reggiana? "Dico che non abbiamo imparato la lezione. L’ho denunciato anche quando a Reggio è venuto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Siamo ancora al punto di partenza". Qual è la situazione? "Ci sono soggetti che continuano a esercitare le loro cose come prima, mentre noi andiamo tranquilli a fare le inaugurazioni". Eppure ci sono stati arresti, processi, condanne. "Ma in tanti anni c’è chi ha cercato di dimenticare il più presto possibile. Qualcuno ha creduto che, essendo i mafiosi in carcere, non ci fosse più il problema. Invece da dentro continuano a comandare e fuori ci sono persone che gestiscono i loro affari". Forse stiamo ancora guardando una fotografia vecchia del problema mafioso? "E’ davvero un po’ vecchia. I mafiosi hanno cambiato attività, bisognerebbe capire cosa stanno facendo. Fermo restando che la più importante resta lo spaccio di droga, poi i guadagni li reinvestono nell’economia". Quando lei guidava la Cna Trasporti e poi dal 2008 come presidente della Camera di Commercio pochi condividevano i suoi timori... "I malavitosi erano forti di questa situazione, sapevano che molti non capivano". ... ma...