Sulla palestra il mosaico ’Il volo della matita’

E’ stato inaugurato a Regnano il mosaico ‘Il volo della matita’ collocato in una parete della palestra scolastica comunale. Il progetto, nato dall’idea della maestra Greta Lusetti, è stato creato dai bambini di Regnano grazie alla competenza tecnica e artistica di Gian Domenico Silvestrone. Un progetto che ha permesso di valorizzare tutta la comunità di Regnano.

E’ stato realizzato grazie alla disponibilità degli spazi concessi dalla scuola d’infanzia Franchetti in orario pomeridiano, dell’attrezzatura e spazi della Polisportiva di Regnano, della sponsorizzazione della ditta Goa di Sara Bedogni e dei genitori che si sono coordinati per essere sempre presenti con i bambini e che per supportarli hanno svolto una piccola formazione con il mosaicista.

Il disegno, da un’idea di Matilde Santini, è stato scelto da Silvestrone tramite un concorso di idee. Si tratta di un’opera musiva di quattro metri quadri in materiale ceramico policromo, installata sul muro in prossimità dell’ingresso della Polisportiva. Alla presentazione dell’opera ha partecipato anche il sindaco vianese Nello Borghi.