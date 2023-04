Sulla polizia locale esplode la battaglia anche tra i sindacati

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL-FP e CSE FLPL, replicano al Sindacato CSA che tramite il suo referente Federico Coratella accusa gli altri sindacati di immobilismo sulle "problematiche della Polizia Locale val d’Enza". "Evidentemente il sig. Coratella, che segue l’Ente da soli pochi mesi, non è a conoscenza di quanto fatto in questi anni nel Comando della Val d’Enza, ove FP CGIL, CISL FP e CSE FLPL (prima Diccap) già dal 2016 hanno portato sia all’attenzione dell’amministrazione, sia pubblicamente tutte le tematiche che Coratella indica nel suo comunicato. – si legge in una nota firmata da Jukka Reverberi e Paolo Consolini per FP CGIL; Fabio Bertoia di CISL FP e Luca Falcitano e Lorenzo Cristofaro di CSE FLPL -. Quando si decide di attaccare gli altri senza conoscere il passato, si rischia un effetto boomerang. Ci bastano le difficoltà oggettive da affrontare senza che vi sia qualcuno che alimenti tensioni per tornaconto personale. CGIL CISL e CSE da sempre sono a fianco di tutti i lavoratori in tutti i Comandi della Provincia, con concretezza e portando sempre all’attenzione delle amministrazioni e dell’opinione pubblica le problematiche della Polizia Locale (vedi il recente caso della Terra di Mezzo). In Val d’Enza invece il CSA da mesi ormai con comunicati fuorvianti, a volte con dimostrazione di poca conoscenza della materia contrattuale, come avvenne nel caso dei buoni pasto e del fondo dell’Ente, illude i lavoratori con proposte irrealizzabili. Attaccare gli altri dimostrando poca conoscenza della materia e poca collaborazione nel voler portare avanti tematiche di una categoria che ha evidenti problematiche da risolvere".

Nina Reverberi