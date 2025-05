"Sulla sanità lavoreremo in due"

Criticato per l’assegnazione della delega alla salute all’Assessore Carlo Boni, il sindaco Emanuele Ferrari replica al gruppo di minoranza ‘Castelnovo al centro’: "Ho aggiunto un’ulteriore delega rispetto a quelle precedenti, quella alla salute. In veste di sindaco di Castelnovo, sede ospedaliera, mantengo io il tema della sanità in quanto componente dell’Ufficio di Presidenza. L’assegnazione a Boni dell’ulteriore delega non significa un mio passo indietro, ma il voler essere in due in prima linea su questi temi vitali per l’Appennino: la salute è un tema molto ampio, su un territorio che presenta delle complessità acute. Ho scelto Boni per ripensare insieme alcune risposte sui temi della politica sanitaria e ospedaliera, ambiti in cui le le decisioni vengono comunicate a scelte avvenute. Ho scelto Boni proprio perché lui ha esperienza e preparazione".

Interviene anche lo stesso Boni: "Mi si dice che cito troppo spesso la telemedicina come una possibile soluzione ai disagi della popolazione montana. Inoltre ritengo utile riservare dei posti per visite specialistiche ed esami diagnostici al S. Anna per i residenti del distretto. Su questi temi sono in sintonia con quanto affermato dal direttore Ausl dottor Davide Fornaciari. Sono aspetti su cui continuo a insistere con serietà e convinzione, e sui quali dobbiamo essere in grado di fare pressioni a livello regionale e nazionale. Infine sull’ambulatorio che aprirò a Busana: sarà aperto a tutta la popolazione pediatrica del comune di Ventasso e non solo ai bimbi iscritti in deroga ai medici di medicina generale come prima era già previsto".

s.b.