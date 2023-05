"Sulla Ztl in via Santo Stefano non torneremo indietro"

Via Emilia Santo Stefano diventerà Zona a Traffico Limitato entro l’estate. L’amministrazione su questo tira dritto. "E’ un aspetto del nostro mandato che vogliamo portare a termine", spiegano all’unisono sia il sindaco Vecchi che l’assessore Bonvicini. "Non siamo arrivati a discustere di Ztl a caso – argomenta Vecchi -. Vi sono stati importanti momenti di riqualificazione della città che ci hanno imposto di intraprendere questa analisi. Piazza Gioberti? Fino a 3, 4 anni fa era una curva. Oggi è una piazza, cambiando il contesto urbanistico in cui è inserita. Piazza Roversi? Era una strada percorsa dalle auto a velocità troppo sostenuta. Oggi è uno dei luoghi più apprezzati della città". "Ecco, se avessimo riaperto ‘liberamente’ il tratto da via Emilia Santo Stefano a Piazza Diaz, avrebbe significato un passaggio di almeno 6000 veicoli al giorno – aggiunge il sindaco -. Una situazione insostenibile. Ed è altrettanto impensabile scaricare quel quantitativo di traffico su via Porta Brennone. Quindi, soluzioni intermedie non ci sono. Abbiamo avuto un giusto e doveroso confronto con tutti gli stakeholders che hanno interesse in quest’area della città, per cercare di trovare delle soluzioni ‘flessibili’ (il sindaco usa questo termine, ndr), ma la nostra visione e decisione è quella di mettere la Ztl anche in via Emilia Santo Stefano entro l’estate". Peraltro è in corso anche una revisione dei permessi concessi negli anni, con l’obiettivo di ridurne il numero: "Ci siamo resi conto che molti di questi erano ‘dormienti’, ossia non venivano usati", ha concluso l’assessore Bonvicini.

Ni. Bo.