Sulle maglie il nome degli atleti sarà scritto in Braille La Reggiana giocherà domani con maglie con i nomi degli atleti in "Braille" per celebrare la giornata nazionale dedicata a questo sistema di lettura e scrittura. Sarà il primo club in Italia a farlo. Le maglie saranno messe in vendita per finanziare progetti per i non vedenti.