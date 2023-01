Sulle neve con le gomme estive Decine di auto bloccate in montagna

di Settimo Baisi

Se gli amanti della neve ieri hanno goduto, un po’ meno alcuni automobilisti in difficoltà. La coltre bianca che si è spalancata davanti agli occhi di chi si è svegliato ieri mattina in Appennino, ha creato qualche disagio sulle strade. Ma fortunatamente non si sono registrati feriti o incidenti gravi. Qualche problema si è verificato nella tarda mattinata a Castelnovo Monti, tra la rotonda dell’ospedale e la rotatoria dal ristoro di Dante, con qualche coda a causa di vetture bloccate, aiutate dalle forze dell’ordine. Traffico a rilento anche salendo verso Cerreto Laghi, presa d’assalto ieri da sciatori e appassionati, con qualche automobilista che non aveva pneumatici adeguati o alle prese col montaggio delle catene, condizione necessaria nel primo pomeriggio – quando ha cominciato a nevicare forte– per percorrere la strada provinciale Ramiseto-Ventasso. Inoltre, allo svincolo di Casina, è dovuto intervenire il carroattrezzi per soccorrere un’auto bloccata. Mentre si è registrato un veicolo fuori strada appena fuori dalla galleria del Bocco, sulla Statale 63.

L’arteria che è stata presidiata da diverse pattuglie, come in tutta la montagna, di carabinieri, polizia stradale e polizia locale, che hanno vigilato sulle strade maggiormente a rischio e più pericolose. Sono fioccate anche le multe a monte della variante dell’Arbiaccio (ss63, ingresso nord di Castelnovo Monti): la Polstrada, notate alcune macchine in difficoltà, ha eseguito il controllo degli pneumatici a diversi conducenti, riscontrandone una decina con gomme normali, i cui automobilisti sono stati sanzionati a norma di legge. Gli spazzaneve, regolarmente in azione, hanno fatto il resto, mettendo in sicurezza la viabilità spargendo il sale anti-ghiaccio e liberando i cumuli di neve. Ma è stata una domenica di festa per i tanti amanti della neve, al primo vero weekend invernale sul nostro Appennino. Sono caduti fino a 40 centimetri nei paesi del crinale, una ventina a Castelnovo Monti, con la quota a scendere man mano che ci si avvicinava alla città: il bianco ‘spariva’ già a Vezzano dove ha solo piovuto. Per oggi è stata prevista allerta gialla per neve, frane e e piene di fiumi e torrenti in tutta l’Emilia; allerta arancione invece per il vento. Da domani le previsioni meteo danno invece un quadro in miglioramento.