"Sulle nostre strade è allarme velocità"

Una maggiore sicurezza stradale e un’attenzione per il decoro urbano. A chiederlo è Giancarlo Bolondi, presidente del consiglio di frazione di Salvaterra. Bolondi, quali sono le vostre principali attività? "Il nostro consiglio, composto anche da Giuliana Francia, Fabio Mammi, Imer Bondi e Milva Mammi, si è costituito nel gennaio 2020 e un mese dopo ha organizzato il primo incontro con i cittadini e amministrazione. Dopo pochi giorni è scoppiata la pandemia con il relativo lockdown. Durante questo periodo abbiamo collaborato nella distribuzione delle mascherine e in altri servizi. Purtroppo nel corso del 2020 la nostra operatività è stata contenuta per l’emergenza sanitaria, ma abbiamo raccolto le osservazioni dei cittadini per riportarle al Comune. Nel 2021 la nostra operatività è aumentata e le segnalazioni sono state girate alla giunta o uffici competenti per gli interventi ordinari. A maggio 2021 abbiamo organizzato la giornata di raccolta dei rifiuti ‘Puliamo Salvaterra’ con lo scopo di sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente. Medesima iniziativa promossa nel 2022 con notevole successo come era avvenuto l’anno precedente. Negli ultimi due anni si sono tenuti tre incontri con sindaco e giunta". Sono emerse criticità o disservizi per Salvaterra? "Fin dal nostro insediamento abbiamo individuato come criticità la riqualificazione del centro, decoro urbano, viabilità...