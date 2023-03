Sulle piste di Cerreto e Ventasso sarà un weekend coi fiocchi

Questo sarà un weekend da record stagionale nelle stazioni sciistiche dell’Appennino reggian. A Cerreto Laghi e Ventasso Laghi c’è un metro di neve: un’abbondanza che non si vedeva da anni, anche se arrivata in ritardo sul Natale.

Strade completamente pulite, libere da neve e ghiaccio, almeno fino a ieri sera: le stazioni sciistiche sono facilmente raggiungibili da tutti con auto o navetta. Anche gli alberghi e i condomini si stanno riempiendo di turisti amanti dello sport bianco che, attirati dal panorama, sono decisi da dare sfogo alla loro passione. A Cerreto Laghi ci sono gruppi di giovani arrivati o in arrivo negli alberghi prenotati in precedenza per assicurarsi il posto. Ovviamente non rimangono indietro bar, ristoranti e negozi pronti ad offrire il meglio, riallacciando con tutti gli ospiti l’antico rapporto della buona accoglienza che, per molti, si traduce in amicizia. Nessun impegno di club, rassicura il direttore degli impianti Marco Ciannarelli, ma libera attività sciistica aperta a tutti con la disponibilità di maestri di sci, sempre attivo anche il campo scuola. La sicurezza sulle piste viene garantita dalla presenza di agenti specializzati della Polizia di Stato, carabinieri sciatori con motoslitta della stazione di Collagna, la squadra di soccorso in pista collegata alla Croce Rossa di Carpineti con base al Cerreto e pronta ad intervenire in emergenze. Weekend bianco anche al Ventasso, stazione più piccola ma adatta alle famiglie con pista baby e campo giochi per bambini. C’è anche uno skilift che porta sulle vette da cui scendono piste panoramiche che costeggiano il lago Calamone.

s.b.