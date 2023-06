Sulle rive del Po una giornata piena di eventi e iniziative

Domani giornata ricca di eventi prevista sulle rive del Po a Boretto, con l’organizzazione di River Passion insieme al Comune. Alle 9 seduta di yoga, alle 9,30 il transito del raid Pavia-Venezia di motonautica. Alle 10,30 musica con i "Cantautori in barca", alle 11 laboratorio per bambini con costruzione di piccole imbarcazioni, alle 11,30 ristoro con prodotti del territorio locali e animazione musicale, alle 14 minitour in navigazione, alle 16 spettacolo di animazione di giocoleria a cura di Circolarmente. Alle 18 un aperitivo e concerto al tramonto, con intrattenimento musicale con GoodBye Horses e ospiti vari a sorpresa. Inoltre, visite alla mostra fotografica "Il Po: osservazioni, attraversamenti, correnti", pedalata sulle rive del fiume, attività nel parco giochi, stand della ristorazione.