Sulle strade i carabinieri (in congedo)

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Luzzara e i carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Pasquale Iscaro. Ieri mattina è stata firmata la nuova convenzione triennale tra le parti, che garantirà ai cittadini una migliore fruibilità dei vari spazi pubblici. I servizi forniti consistono infatti in pattugliamenti diurni e serali, che comprendono attività di vigilanza in occasione di eventi, dei mercati settimanali – nel capoluogo e nelle frazioni – attività di assistenza a commemorazioni e cerimonie. Da quest’anno i carabinieri in congedo saranno anche incaricati dell’apertura e della chiusura del parco pubblico di via Panagulis, negli orari che saranno indicati dalla locale amministrazione comunale. Nel corso dei servizi già svolti in paese, i carabinieri in congedo, coordinati dal presidente maresciallo Armando Pau – firmatario della convenzione insieme alla Responsabile dei servizi alle imprese e promozione del territorio, Barbara Manfredini (foto) – hanno prontamente segnalato all’ ufficio tecnico situazioni anomale dei parchi pubblici, della cartellonistica, del manto stradale, mentre hanno interpellato la polizia locale per quanto di loro competenza.