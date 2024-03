Sulle tavole planano le dolci colombe pasquali

Dolci colombe voleranno sulle nostre tavole e assieme alle uova di cioccolato caratterizzeranno questa solenne festività: la Pasqua.

Leggende narrano che la nascita delle gustose colombe sia molto antica, secondo alcune dovuta al re barbaro Alboino, per altre a Federico Barbarossa.

Ma di certo vi è che all’inizio del secolo scorso le colombe cominciarono ad essere prodotte in Lombardia con una soave e formidabile réclame pubblicitaria “il dolce che sa di primavera”.

Riguardo alle uova di cioccolato alcuni pensano siano da attribuire al Re Sole, altri allo zar Alessandro III nel 1887. Studi scientifici americani riportano che il cioccolato diventa benefico per la salute quando è fondente e contiene più del 70% di cacao in quanto i suoi antiossidanti migliorano l’umore, l’immunità, la memoria ed anche la performance intestinale.

Per fare le colombe farina, burro, latte, uova, zucchero, mandorle e poco altro sono sufficienti ed è consigliabile non ricercare quelle arricchite con creme o altre farciture. Uova e colombe pasquali sono certamente assai caloriche, fra le 400 e 500 kcal per etto, ma essendo tradizionali squisitezze pasquali non vi si può sicuramente rinunciare; basta la buona regola di un’assunzione parsimoniosa. Visti questi tempi difficili sfruttiamo il cioccolato per migliorare il nostro umore e le colombe come simbolo di pace.

William Giglioli

medico specialista

in Scienza

dell’Alimentazione