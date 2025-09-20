Sulle tracce di chi ha scritto la storia della Cgil

La Camera del Lavoro, con la collaborazione di Istoreco e di Spi Cgil, ha dato vita a un progetto di ricerca per stilare le biografie dei componenti delle segreterie confederali provinciali della Cgil di Reggio Emilia, dal 1944 al 2021. Il lavoro di ricerca, durato due anni e pubblicato sul sito www.cgilreggioemilia.i, è stato condotto per Istoreco da Elisabetta Del Monte e Alessandro Incerti e ha portato alla ricostruzione di oltre un centinaio di biografie dei dirigenti della Cgil reggiana. Gli ex segretari generali ancora in vita sono stati protagonisti di video-interviste condotte da Tommaso Cerusici per l’Archivio storico della Camera del Lavoro, mentre agli ex membri di segreteria è stato somministrato un questionario, poi rielaborato dai ricercatori coinvolti nel progetto.

Tutto il materiale raccolto è stato organizzato in un link dedicato, all’interno del sito web della Cgil reggiana, con il titolo "Biografie del segretari della Cgil Reggio Emilia dal dopoguerra a oggi". Non si tratta di un progetto concluso, ma di un cantiere aperto in cerca di nuove e ulteriori informazioni da aggiungere. Per alcune biografie non è stato possibile infatti rintracciare elementi sufficienti per scrivere una scheda. Soprattutto per quanto riguarda ex segretari non più in vita.

"Ricostruire le biografie dei segretari confederali della Cgil dal dopoguerra ai giorni nostri - ha detto Matteo Alberini, segretario generale Spi Cgil Reggio Emilia - significa restituire al territorio reggiano non solo la storia degli uomini e delle donne che hanno dato vita alla nostra organizzazione, ma contribuire a scrivere un pezzo di storia politica, sociale, economica di primaria importanza. Pur partendo da singole biografie, quella che è stata ricostruita si presenta come una storia collettiva, che ha riguardato migliaia di donne e uomini che hanno lottato per i diritti nel lavoro, contribuendo a plasmare questo territorio e il nostro paese".

Il progetto è stato presentato ieri mattina, nel Salone Di Vittorio della sede Cgil di via Roma. Presenti alcuni ex segretari generali: Mirto Bassoli, Gianfranco Riccò, Gianni Rinaldini, Franco Ferretti. Tra le curiosità emerse, la nomina a segretaria confederale, nel 1980, ad Adele Grisendi: prima donna in Cgil ad assumere un incarico dirigenziale. "I tempi sono cambiati – ha concluso Cristian Sesena, segretario generale Cgil Reggio – ma è importante mettersi costantemente in discussione. Questa ricerca rappresenta certamente una bussola per tenere la rotta rispetto ai tempi che stanno cambiando, senza dimenticare quello che siamo stati".

Stella Bonfrisco