Summer Camp Digital Hortus, un'esperienza di apprendimento creativo con la tecnologia!

Insegnare ai giovani un approccio più consapevole verso i dispositivi digitali, aiutarli a sviluppare un atteggiamento attivo verso la tecnologia e fargli capire all’importanza di lavorare in team. Sono questi i principali obiettivi dell’innovativo Summer Camp - Digital Hortus. L’iniziativa si rivolge ai giovani dagli 8 ai 13 anni e si svolgerà ai Chiostri di San Pietro per quattro settimane, dal 3 al 28 luglio.

Il campo estivo è organizzato da Impact Hub Reggio Emilia, un team di imprenditori, professionisti e creativi operativo dal 2015, in collaborazione con Laboratorio Aperto e con il supporto di Intesa San Paolo.

Durante le giornate, i partecipanti verranno guidati alla scoperta delle tecnologie digitali più innovative, come la robotica, la stampa 3D, la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale, il coding e il sound editing. Saranno chiamati a imparare ad utilizzare questi strumenti attraverso il gioco, in modo creativo e divertente.

Ogni settimana è dedicata a un progetto specifico: si comincia da lunedì prossimo con ’Digital Birds House: progettiamo e costruiamo insieme una casetta smart per gli uccellini’. Nella seconda settimana verranno insegnati i processi e le tecniche della coltivazione in serra idroponica automatizzata per sensibilizzarli sulle buone pratiche green.

Inoltre, nella terza e ultima settimana di centro estivo, verranno spiegati il funzionamento e i componenti di un drone, per poi concludere con la progettazione e programmazione di un trattorino a cui insegnare a vincere ostacoli su terreni off-road. Summer Camp - Digital Hortus è un percorso interamente dedicato allo sviluppo della conoscenza delle tecnologie digitali nei ragazzi, finalizzate alla condivisone e diffusione dei principi dell’economia circolare.