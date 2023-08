Summer Camp, numeri record

Successo per il programma del Summer Camp, un mese di animazioni estive organizzate dall’Us Saturno a Guastalla, con un numero record di giovani iscritti.

L’obiettivo del Summer Camp anche quest’anno è stato quello di consentire ai ragazzi di poter conoscere il mondo dello sport dal punto di vista dei valori come determinazione, condivisione e fare squadra, senza mai rinunciare al divertimento e facendo tante e nuove amicizie.

Ora il Summer Camp si conclude, ma l’estate Saturno non è di certo finita. Dopo una piccola pausa per ricaricare le batterie si ricomincia dal 21 agosto al 14 settembre con il Summer School sempre all’oratorio di Pieve di Guastalla, per terminare i compiti delle vacanze estive, prima del rientro a scuola.