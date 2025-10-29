Summit a un anno dall’alluvione: "Necessari studi tecnico-idraulici"

A un anno dall’alluvione nella Bassa, lunedì si è svolto in municipio a Cadelbosco Sopra un summit tra gli enti impegnati nell’emergenza, nel ripristino delle funzionalità idrauliche e oggi al lavoro per il completamento delle opere pianificate per incrementare i livelli di sicurezza dell’area interessata dai fenomeni estremi. Presente anche il presidente dell’Unione Terra di Mezzo, Marino Zani, con altri sindaci del territorio. Si è fatto il punto della situazione su quanto realizzato nei dodici mesi, ma anche di quanto resta da fare. Si è evidenziata la necessità di uno studio di approfondimento tecnico-idraulico per individuare aree tracimabili a monte in grado di diminuire l’impeto dei flussi in caso di piena alluvionale. A illustrare i vari progetti anche tecnici di AiPo, ’Autorità di bacino del Po, Consorzi di bonifica, Protezione civile. "Ringrazio gli enti che hanno partecipato – ha commentato il presidente Zani – perché è proprio con il loro supporto e la condivisione degli obiettivi che sarà possibile completare le opere necessarie ed aumentare la sicurezza del territorio. Crediamo inoltre che sia necessario che il piano di controllo degli animali fossori trovi la sua realizzazione quanto prima".

Antonio Lecci