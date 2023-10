’Suner’ porta nei circoli la musica indipendente. Protagonisti Maciste, Motel Chronicles e Daniela Pes

La rassegna "Suner" torna anche nei locali reggiani per portare musica dal vivo che rappresenta la scena indipendente. Tre gli appuntamenti nel Reggiano.

Si comincia sabato alle 21,30 ai Vizi del Pellicano, a Fosdondo di Correggio, dove andrà in scena La balera punk dei Maciste (foto).

Giovedì 26 ottobre al Fuori Orario di Taneto ci sarà Motel Chronicles, progetto di Emidio Clementi e Corrado Nuccini che giunge al terzo episodio della loro trilogia americana. Venerdì 27 ottobre occhi e orecchie aperte al circolo Kessel, a Cavriago per ascoltare Daniela Pes, proprio quest’anno Targa Tenco come Miglior Opera prima. "Spira", questo il nome del debutto discografico della cantautrice sarda, prodotto da Iosonouncane, è un’opera che lascia il segno, anche dal vivo.

La rassegna Suner è diffusa in numerosi club dell’Emilia-Romagna, mettendo in rete spazi diversi da loro per dimensioni e proposta culturale, ma uniti in un unico grande circuito di promozione della musica dal vivo indipendente.

Un mix di artisti affermati accanto a nuove proposte e sperimentazioni della scena musicale contemporanea regionale. Sono 23 gli eventi in programma, che impegnano una ventina di band per un unico progetto realizzato da Arci Emilia-Romagna con circoli e comitati Arci provinciali e sostenuto dalla Regione.