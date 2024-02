Suona la banda fuori dalla chiesa: "Michele era un operatore di pace"

Una comunità intera in lutto, ieri mattina nella basilica di Pieve di Guastalla, si è stretta attorno ai familiari di Michele Artoni, 44 anni, personaggio conosciuto e stimato per le sue molteplici attività in cui era impegnato: volontario ed educatore in parrocchia, donatore Avis, componente dei corpi bandistici di Guastalla e Dosolo, legato alla scuola di musica.

E proprio la musica lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio, con i suoi compagni di orchestra, delle filarmoniche locali, a intonare "Triste melodia" e poi "Adagio cantabile" all’ingresso e all’uscita del feretro. Gremita la basilica di Pieve, così come il sagrato.

Presenti amministratori pubblici della Bassa, stretti attorno a Chiara Lanzoni, moglie di Michele e da anni assessore all’Urbanistica a Guastalla. In chiesa i compagni di classe dei figli, Samuele e Giovanni, i quali hanno ricevuto sostegno e abbraccio da ognuno dei loro amici di scuola. A celebrare il rito funebre il parroco, don Nildo Rossi, insieme ai sacerdoti che in passato hanno operato nella comunità di Pieve.

A presiedere la messa è stato don Daniele Moretto, il quale ha ricordato Michele per la sua mitezza, per la sua povertà di spirito, per la sua umiltà: "Era una bella persona, un operatore di pace. Ora siamo affranti e col cuore spezzato per la sua perdita". Don Nildo ha aggiunto: "È stato esempio di bontà, di spirito di servizio".

"Questa perdita – ha poi detto al microfono un rappresentante del corpo filarmonico – ci lascia smarriti e confusi. È come quando ci si trova di fronte a un accordo musicale incompleto". La sorella Alessandra, a nome della famiglia, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno manifestato cordoglio e vicinanza in questi giorni. Infine, l’ultimo viaggio verso il cimitero guastallese.

a. le.