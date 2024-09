Suona la campanella. Rientro in classe per 11.575 alunni

Domani si torna sui banchi. Suona la campanella per 11.575 alunni, tra bambini e ragazzi della fascia 6-14 anni. Apriranno infatti nuovamente le porte i 12 istituti comprensivi a servizio del territorio comunale, che comprendono 41 scuole primarie e 13 scuole secondarie di primo grado, sostenuti da un’ampia rete di servizi, investimenti e progetti, che fanno capo al Comune di Reggio. Rispetto all’anno scolastico 2023-24, la popolazione scolastica è diminuita di 262 unità; il calo più marcato si registra alla scuola primaria (-227), mentre più contenuto è quello della scuola secondaria di primo grado (-44 unità). Gli alunni di origine straniera crescono da 3.150 a 3.353.

L’Amministrazione comunale investirà oltre 7 milioni di euro per il sostegno al diritto allo studio e per supportare e qualificare l’offerta educativa e formativa di bambini e ragazzi, attraverso servizi pomeridiani, di flessibilità oraria, servizio mensa, trasporti e attività a integrazione dei curriculum ministeriali. Non manca lo sforzo per la miglioria dell’edilizia scolastica: durante l’estate sono state completate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e degli impianti sportivi (coperture, adeguamento antincendio, sostituzione serramenti, sistemazione pareti interne…) per un valore complessivo di 640mila euro.

Sono inoltre in fase di realizzazione sei importanti progetti, finanziati con fondi Pnrr e integrati con fondi dell’Amministrazione: cinque nuove sale da pranzo (Marconi, Ghiarda, Valeriani, Boiardo e Dall’Aglio) e la nuova scuola secondaria di primo grado Amedeo D’Aosta. Infine, per allargare le opportunità offerte a bambini e ragazzi e al contempo sostenere le famiglie, il Comune è attivo con 14 servizi educativi pomeridiani sul territorio gestiti in collaborazione con il privato sociale che ogni anno accolgono oltre 450 studenti. Mentre altri 1.250 bambini e ragazzi ogni anno scolastico sono coinvolti nelle progettualità pomeridiane gestite sia dalle scuole sia dal servizio Officina educativa del Comune.