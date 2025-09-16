Suona la campanella: una nuova mensa per la Morotti

Apertura dell’anno scolastico con una novità a Viano: inaugurata la nuova mensa alla scuola primaria Daniela Morotti. La cerimonia è avvenuta alla presenza degli studenti, delle loro famiglie, amministratori, docenti, personale Ata e dirigente Nadia Costi. La nuova mensa nel capoluogo è un luogo non solo dedicato alla refezione, ma anche un punto di incontro, condivisione e apprendimento per tutte le classi. Il sindaco Fabrizio Corti ringrazia "le imprese, i tecnici, uffici comunali, progettisti, i ragazzi della Proloco Le Terre Matildiche di Viano che hanno donato la sistemazione esterna del verde, contribuendo così in modo significativo alla vivibilità e alla partecipazione attiva della comunità locale. La collaborazione di tutti ha reso possibile questa importante opera, simbolo di solidarietà e partecipazione civica".

L’intervento, dal valore di 512mila euro, ha ricevuto un finanziamento tramite il Pnrr per 258mila euro, mentre i rimanenti 254mila euro sono stati coperti dalle risorse comunali. La progettazione è stata curata dall’ingegner Fausto Viesi che ha adottato soluzioni tecniche e architettoniche studiate per riprodurre la sezione trasversale e i volumi dell’edificio esistente, garantendo continuità e armonia con l’ambiente scolastico. Sono state adottate soluzioni progettuali mirate a riflettere la natura moderna e innovativa dell’edificio con strutture in cemento armato e legno lamellare, fondamentali per garantire un elevato livello di sicurezza antisismica. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità energetica: il sistema di riscaldamento e condizionamento sarà garantito da una moderna pompa di calore, integrata da pannelli fotovoltaici che garantiranno un’autonomia energetica più efficiente. E’ stato previsto l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata.

m. b.