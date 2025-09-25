‘Suoni dai balconi’, torna la rassegna itinerante

C’è il ritorno di ’Suoni dai balconi’, a Reggio, con una rassegna musicale itinerante promossa da Binario49 e Associazione culturale Pocket in collaborazione con Arci e Idee di gomma. Per la settima edizione si conferma l’originale formula di ascolto: gli artisti si esibiscono dai balconi come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste al concerto con il naso all’insù. Il programma musicale, affidato anche quest’anno al maestro Mirco Ghirardini, prevede tre concerti ’sospesi’ in altrettanti luoghi nascosti e suggestivi della città.

Ad aprire, oggi alle 18,30, è la Bologna Balkan Street: dieci teste, venti mani e un suono che sembra uscito da un treno balcanico in corsa. Dal terrazzo di Binario49 (in via Turri) risuonano nell’aria fiati, tamburi e canzoni erranti: Djelem Djelem, Bubamara, Ederlezi e molte altre esploderanno in un momento di festa per tutti. L’ensemble a Reggio si esibisce con Carlotta Grimaldi (voce), Marta Cellamare (voce), Gianluca Sia (sassofono soprano), Michele Moro (sassofono contralto), Giovanni Cua (fisarmonica), Francesco Damiano (chitarra), Nicola Renna (cajon e darbouka), Ernesto De Stefano (tamburello e grancassa). ‘Suoni dai balconi’ è una rassegna nata nel 2018: si ospita sul proprio balcone un’esibizione musicale, mentre il pubblico si raccoglie nello spazio pubblico per assistere al concerto.

a. le.