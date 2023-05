Suoni dell’antico organo al concerto di palazzo Omozzoli Parisetti

Al via la rassegna "Musica Ospitale" a palazzo Omozzoli Parisetti, in via Toschi a Reggio.

Si comincia oggi alle 16 con il concerto degli allievi della classe di organo del maestro Renato Negri (foto), che si esibiscono nell’antica cappella, con l’antico organo seicentesco. Una proposta di grande suggestione, agli strumenti Federico Bigi, Gianni Golinelli e Leonardo Pini.

Si prosegue giovedì 11 maggio, con "Teatro Argentino: viaggio tra storia, musica e danza" con Fulvio Staccia (narrazione e ballo), Federica Mantovani (ballo), Claudio Ughetti (accordion) e Marilena La Grotteria (voce).

La rassegna terminerà sabato 20 maggio, con il concerto degli allievi della classe di Canto del Soprano Sonia Ganassi.