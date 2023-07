Suoni e luci esotiche con lo spettacolo ’Una vita un istante’

La rassegna Restate stasera alle 21 propone l’Onirico Festival al parco del Mauriziano di via Pasteur, con "Una vita un istante" tratto da "Le città invisibili" di Italo Calvino, spettacolo teatrale immersivo con regia e scene di Ilaria Carmeli, musiche originali di Andrea Soncini, costumi di Julia Rossi, a cura del Teatro del Cigno. Uno spettacolo in cui gli spettatori sono accompagnati da suoni e luci esotiche nelle leggendarie ed infinite terre del Gran Khan, l’imperatore dei tartari. Domani alle 11 "C’era una volta racconta", narrazione di fiabe col Teatro dell’Orsa, mentre dalle 10 si svolge un laboratorio per famiglie sulla vita delle api. All’Arena Stalloni alle 21,30 il cinema sotto le stelle con la proiezione di "Empire of light" di Sam Mendes, film drammatico-sentimentale, produzione Usa-Gran Bretagna realizzata lo scorso anno.