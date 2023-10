Suoni non convenzionali. I curiosi strumenti del "Sistema Naturae"

Il Festival Aperto, questa sera alle 20.30, porta alla Cavallerizza lo spettacolo "Sistema Naturæ", di Mauro Lanza e Andrea Valle. Un concerto per strumenti e dispositivi elettromeccanici. "Sistema Naturæ" è il risultato di un lavoro complesso e fortunato, che ha sancito l’incontro fra i compositori Mauro Lanza e Andrea Valle. Prendendo spunto dall’omonima opera di Carlo Linneo, botanico vissuto nel Settecento che si occupò di classificare per la prima volta le specie di piante, i due musicisti presentano la propria catalogazione di suoni "nuovi": di strumenti acustici o non convenzionali, di oggetti fisici controllati da computer collocati sullo spazio secondo una specifica organizzazione. Mauro Lanza è un compositore noto a livello internazionale. La sua musica, di grande sperimentazione e avanguardia, è eseguita da artisti di tutto il mondo. Con lui Andrea Valle, la cui ricerca e progetti sono basati sul controllo informatizzato di oggetti fisici, con una predilezione per i materiali riciclati e l’improvvisazione.

"Due riferimenti sono alla base del ciclo "Sistema Naturæ" – spiegano Lanza e Valle – La prima è la tradizione medioevale dei bestiari, erbari e lapidari intesi come cataloghi multipli di varie entità, tra le quali è possibile definire relazioni diverse. La varietà e l’eterogeneità di queste collezioni sono sorprendentemente evidenti nei primi esempi letterari, che sono elenchi di creature fantastiche, animali esistenti, pietre e piante comuni e meravigliose. Un secondo riferimento alla base dell’opera è la tassonomia, ovvero la descrizione sistematica degli organismi viventi che risale al Systema Naturæ di Linneo, intesa come possibilità razionalistica di ordinare l’aspetto polimorfo della natura".

Posto unico 10 euro.

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco