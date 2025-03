Suor Lucia festeggia i suoi 100 anni

I 100 anni di suor Lucia festeggiati alla Casa di Carità di Fontanaluccia (foto con don Giuliano). Il passaggio all’abito religioso non fu affatto semplice per la centenaria Suor Lucia, al secolo Cecilia Ghini nata a Fontanaluccia (Modena) il 5 marzo 1925, il padre inizialmente era contrario, determinante fu l’arrivo di don Bruno Prandi, fondatore delle Case di Carità. Cecilia aveva17 anni quando le prime tre ragazze, sue amiche, pronunciarono i voti in occasione della festa della Madonna del Carmine il 16 agosto 1942. Quel giorno Cecilia restò all’ospizio con gli ospiti: "Piansi tutto il tempo per il dispiacere di non poter essere con loro e a sbloccare la situazione fu suor Maria, la ‘mamma saggia’. A quel punto mio padre cedette: disse che non ce la faceva più a sentirmi piangere di continuo. Così anch’io potei fare la vestizione: era l’8 settembre 19. Il mio desiderio di diventare missionaria si trasformò in realtà negli anni ’60 con l’apertura di una Casa della Carità in Madagascar". Suor Lucia dopo una lunga vita dedicata interamente agli ammalati e ai più bisognosi, già da alcuni anni è tornata al suo paese d’origine, Fontanaluccia, da dove è partita e proprio domenica scorsa è stata al centro dei festeggiamenti per i suoi 100 anni.

s. b.