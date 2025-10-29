Suore contro la violenza di genere. Corso di autodifesa in convento. Gratuito e soltanto per donne

Porgere l’altra guancia non è sempre la scelta giusta, soprattutto quando si è in pericolo o aggredite. Parola delle suore di Bibbiano, che hanno deciso di promuovere un corso gratuito di difesa personale rivolto a ragazze e donne, che si svolgerà in novembre in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo Asd. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Maria Ausiliatrice diretto da suor Paola Della Ciana, ed è nata dall’idea di non fornire solo un contributo simbolico e morale occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Il corso (che gode del patrocinio del Comune di Bibbiano) ha infatti l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti concreti di autodifesa, insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche.

La Congregazione è sorta per volontà di Don Bosco e santa Maria Domenica Mazzarello; le Salesiane di Don Bosco o "Figlie di Maria Ausiliatrice" hanno una missione educativa che si fonda sul "Sistema Preventivo", articolato in tre pilastri: "ragione, religione e amorevolezza". "Abbiamo sempre uno sguardo rivolto al sociale e ai più fragili - Spiegano per questo abbiamo voluto dare un segno di sensibilità al femminile, per iniziare un percorso che eventualmente in futuro si potrà ampliare. E per questo il corso è gratuito". Grazie alla guida di istruttori esperti, le lezioni proporranno un approccio semplice e accessibile per apprendere tecniche di difesa personale, in un contesto sicuro, rispettoso e attento al benessere di tutte.

"Desideriamo educare alla fiducia in sé - spiegano dall’Istituto - e alla sicurezza anche attraverso il movimento e la relazione, che sono forme di prevenzione e di crescita". Madre Paola, tra l’altro, è medico e psicoterapeuta, ed a lungo si è occupata anche di formazione alla salute ed al benessere, educazione socio-affettiva e sessuale: un’ulteriore garanzia della qualità del corso. Le lezioni si terranno tutti i mercoledì di novembre (5, 12, 19 e 26) dalle 18.45 alle 19.45 presso la sede dell’Istituto in via E. Monti. L’iscrizione è obbligatoria entro il 2 novembre: si può fare compilando il modulo online (tramite il Qr code riportato sulla locandina) oppure recandosi direttamente alla segreteria dell’Istituto. Fondato nel 1920, l’Istituto di Bibbiano è una scuola cattolica radicata nel territorio da oltre un secolo. Oggi l’Istituto ha 42 docenti e 48 dipendenti, ed accoglie 370 studenti suddivisi 17 classi e sezioni, articolate in nido e scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oltre a un percorso professionale e una scuola di musica ispirata alla pedagogia salesiana.