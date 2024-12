Super Bovio, il Basket Jolly passa ad Anzola

Colpo esterno del Basket Jolly (14) ad Anzola (6).

La formazione cittadina torna col sorriso dall’insidiosa trasferta bolognese di Divisione Regionale 1, imponendosi 75-65 sui padroni di casa al termine di un match sempre condotto, con Bovio indiscusso MVP della contesa grazie ai suoi 31 punti all’attivo, utili per issare i suoi al terzo posto in graduatoria.

Tra i padroni di casa, invece, non bastano i ventiquattro punti di Brunetti, l’ultimo ad arrendersi.

Due punti scacciacrisi, invece, per la Pallacanestro Correggio (6), che si aggiudica la sfida di coda contro il Magik Parma (4): al PalaPietri finisce 85-74 per i giallo-neri, che lasciano così soli i parmensi all’ultima piazza. Sono gli ospiti a chiudere avanti di due lunghezze il primo quarto, prima che gli uomini di Pantaleo crescano col passare dei minuti, trascinati dai 27 punti di Sutera e dai 22 di Pini.

Stop in terra modenese, infine, per il Basketreggio (6), che cade 65-56 a Castelfranco (8): sopra di sette punti all’intervallo, il quintetto di coach Perricone viene rimontano nella ripresa con Lorusso (26 punti) rebus irrisolto per la difesa ospite. Nelle fila cittadine il migliore è Lasagni, autore di 16 punti, in doppia cifra anche Infante (10).