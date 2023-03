Super finanziamento Unicredit Emak, assalto al mercato Usa con 14 milioni di dollari

Unicredit sostiene nella penetrazione negli Usa il gruppo reggiano Emak di Bagnolo, specializzato nella produzione e distribuzione di macchine e accessori per il giardinaggio e l’agricoltura. La banca, attraverso la sua filiale di New York, ha erogato un finanziamento di 14 milioni di dollari mirato a completare l’acquisizione di Bestway Ag, sede principale a Hopkinsville (Kentucky), attiva nella produzione e commercializzazione di attrezzature per l’irrorazione e il diserbo utilizzate in agricoltura, da parte della controllata Valley Industries Llp (l’operazione è stata realizzata grazie alla sinergia tra le strutture Unicredit Corporate Lending Centro Nord, Area Corporate Key Clients Centro Nord e l’European Corporate Coverage desk della filiale di New York della banca che ha curato anche gli aspetti di logistica relativi al closing dell’operazione).

Nel dettaglio l’1 febbraio 2023 la società Valley Industries Llp ha effettuato il closing dell’acquisizione del business della società Bestway Ag. L’operazione rientra nella strategia di crescita per linee esterne del gruppo attraverso l’ampliamento e il completamento della propria gamma prodotti, nel caso specifico del segmento “Pompe e High Pressure Water Jetting”. Il business “Bestway AG” ha sviluppato nel 2022 un fatturato di 32 milioni di dollari e un Ebitda di 2,5 milioni. Il corrispettivo provvisorio definito per l’acquisizione è pari a 22,5 milioni.

"Con questa operazione - dice il ceo del gruppo Emak, Luigi Bartoli - saremo in grado di servire in modo sempre più capillare un mercato importante per l’agricoltura come quello degli Stati Uniti. Grazie all’ampliamento della nostra offerta potremo ottenere importanti sinergie commerciali". "Siamo orgogliosi di essere ancora una volta a fianco del Gruppo Emak", aggiunge Andrea Burchi, regional manager centro nord Unicredit.