Super Lenz! Sbanca Desenzano e resta in vetta

DESENZANO

0

LENTIGIONE

1

DESENZANO: Fratti; Parlato (41’ st Barbera), Arpino, Bakayoko, Giorgi (43’ pt Savalli); Antonelli (13’ st Procaccio), Bovolon (33’ st Antonciuc), Gori; Gabbianelli, Brighenti (13’ st Cardella), Baraye. A disp. Bodrato, Tomaselli, Ntube, Gasperi. All. Gaburro.

LENTIGIONE: Cheli; Bita, Mele, Capiluppi, Miglietta; Penta, Nappo (17’ st Battistello), Pari; Jassey (41’ st Iori), Cellai (17’ st Mordini), Alessandrini. A disp. Gasperini, Mirri, Nava, Nanni, Panigada, Masini. All. Pedrelli

Arbitro: Nonnato di Rovigo

Rete: 23’ pt Penta

Note: spettatori paganti 282. Ammoniti Capiluppi, Arpino, Mordini, Savalli, Cardella, Barbera, Mele. Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 1’+6’.

Colpo grosso del Lentigione, che sbanca Desenzano capitalizzando una rete segnata nella ripresa da Penta per poi difendere strenuamente il vantaggio. La gara è stata tutta vivace sin dalle prime battute. Al 12’ il primo squillo con palla fuori di Baraye dopo giro insistito e successivamente altra opportunità con soluzione da fuori area di Gori, con palla alta di poco. Al 18’ la risposta del Lentigione con una conclusione da fuori di Penta e parata in tuffo da Fratti. Al 23’ l’episodio chr ha deciso la gara: perfetto cross di Miglietta e gol di Penta a rimorchio sul secondo palo. Al 33’ è arrivata la reazione da parte del Desenzano con un’azione Brighenti-Antonelli-Gabbianelli e tiro di quest’ultimo murato. Al 40’ una punizione di Baraye neutralizzata con una parata centrale. Nel cìsecondo tempo poi, dopo una prima fase di gioco con poche emozioni, al 19’ c’è stato il tiro di Procaccio dal limite e parata del portiere. Al 26’ l’intuizione di Cardella con palla dentro per Baraye, murato quasi in prossimità dell’area piccola da Cheli in uscita. Più tardi su un corner ancora un colpo di testa, questa volta di Baraye e palla fuori. Ultimo brivido al 44’, con una veloce ripartenza del Lentigione e miracolo di Fratti sulla conclusione. Poi di nuovo la squadra di casa riversata totalmente in avanti alla ricerca del gol, ma senza fortuna. Per la formazione di Pedrelli, successo meritato (quarto di fila) e primato di classifica conservato.