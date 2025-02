Super Stereo, la nuova band di nomi noti

Sabato 22 febbraio al Fuori Orario di Taneto di Gattatico (alle 21) andrà in scena uno spettacolo che si preannuncia sorprendente, a favore della Fondazione Grade.

La serata proporrà infatti un concerto dei Super Stereo, nuova band che sta conquistando il panorama musicale italiano e che si esibirà in un evento che promette di essere memorabile.

I Super Stereo sono una band composta da musicisti d’eccezione, molto noti e stimati nell’ambiente, che rispondono ai nomi di Fabio Mora, la voce, eclettico cantautore già voce dei Rio; Andrea Fornili, chitarrista che ha suonato con gli Stadio, Miguel Bosè, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti; Gigi Cavalli Cocchi, batterista che ha suonato con Ligabue nei Clan Destino e nei Csi, ed Elisa Minari, bassista dei Nomadi negli anni ’90.

I Super Stereo propongono una musica pop – cantautorale molto coinvolgente.

"Abbiamo fatto e siamo parte di quel tessuto artistico-musicale che in forme diverse ha disegnato i confini di un certo rock – pop e non solo, a partire dagli anni ’90 – racconta la band -. Ci conosciamo da diversi anni, ed è arrivato il tempo di costruire qualcosa assieme".

Nei Super Stereo c’è la voglia di catturare l’essenza di una certa scrittura e cultura pop, che ha radici profonde e che fanno parte del bagaglio acquisito da anni e poi metabolizzato da ogni singolo membro della band, cercando di darne chiaramente una visione attuale, infondendogli nuova linfa e calore.

La serata andrà a sostenere l’ampliamento dell’Ematologia, con i sei posti letto già attivati di terapia sub-intensiva e l’inserimento del personale in più, che questo aumento richiede, ovvero 11 nuovi professionisti. In questa sezione vengono erogate terapie innovative quali anticorpi bispecifici e Car-T, che offrono una possibilità di cura a pazienti non responsivi alle altre terapie più tradizionali. Prezzo del biglietto, 20 euro. Informazioni e prenotazioni: Fondazione Grade, 0522 295059, WhatsApp 375 7225943, mail: info@grade.it.

l. m. f.