Superare le difficoltà emotive leggendo un libro al cane

Giovanni abita vicino casa mia, ama gli animali, soprattutto i cani, tutte le volte che passa davanti a casa si ferma ad accarezzare Emma, si piacciono molto ed Emma come al solito ne approfitta per farsi riempire di coccole. Giovanni ha finito la terza elementare, è timido ma con un’intelligenza molto vivace, forse superiore alla media, ma ha serie difficoltà a leggere in classe a voce alta. Ogni volta che deve leggere di fronte alla maestra o ai compagni di classe ha la ferma convinzione di non riuscire e ha paura di fare brutta figura. Giovanni inizia ad ansimare, il suo battito cardiaco aumenta come la sua frequenza respiratoria e inizia a sudare. Non rinuncia però a farlo, obbedisce alla maestra, balbetta, spesso i suoi compagni di classe ridono, la maestra lo riprende correggendolo continuamente, e più lo riprende più lui si blocca. Arriva a non riuscire più a leggere, nemmeno una singola parola, quindi la maestra fa continuare il suo compagno di banco. È stato scientificamente dimostrato che l’uomo è capace e fortemente motivato ad instaurare delle relazioni con gli animali. Gli uomini e gli animali condividono le strutture e i meccanismi sociali di base. Si presume addirittura che tra l’uomo e l’animale si possa instaurare una relazione di attaccamento analoga a quella che si instaura tra il bambino e la madre. Giovanni non ha avuto un’infanzia felice, viene da una famiglia disagiata, la madre soffre di una forma di profonda depressione, il padre è spesso fuori per lavoro e ha altri problemi, per cui il bimbo non ha avuto dei riferimenti che gli potessero conferire un ‘attaccamento sicuro’. Il cane, al pari della figura di attaccamento può soddisfare diversi criteri, come quello di essere una fonte affidabile di conforto e rassicurazione. Può rappresentare inoltre una sorta di oasi di salvezza. È stato dimostrato che la soglia di contatto fisico tra persone di qualunque età verso gli animali sia decisamente più bassa della soglia di contatto con altre persone. Il contatto fisico con gli animali è facilitato dal fatto che le persone di solito non si aspettano di essere rifiutate da un animale. Giovanni è diventato un grande amico di Emma, la mia Labrador, spesso viene in giardino a trovarla e passano del tempo a giocare insieme. Il contatto fisico con Emma riduce fortemente lo stress di Giovanni e con lei si confronta in modo sicuro e soprattutto si sente non giudicato. Sapendo delle sue difficoltà gli ho proposto di venire qualche pomeriggio a giocare con Emma invitandolo poi a leggerle dei racconti per cani. Emma appoggia il suo muso sulle gambe di Giovanni e lui inizia a leggere, io ascolto facendo finta di nulla. Nel giro di breve il racconto diventa più fluido e regolare. Ecco un altro ‘miracolo’.

Marco Catellani, veterinario Ausl esperto in pet therapy e comportamento animale