Superata quota duemila assist. Cinciarini entra nella storia

Cinciarini continua a stupire. L’ex capitano biancorosso, nella gara giocata e vinta da Pesaro per 87-86 contro la Virtus (grazie al suo tiro libero decisivo) è diventato il primo giocatore nella storia della Serie A a superare i 2000 assist distribuiti in campionato. Il ‘Cincia’ ha iniziato la sua avventura tra i professionisti proprio a Pesaro nella stagione 2003/04, ma il primo primo assist è arrivato nel 2007/08 con Montegranaro (contro Avellino). L’annata più fruttuosa dal punto di vista degli assist è stata quella 2021/22 in maglia Unahotels. In quelle 32 sfide tra stagione regolare e playoff era riuscito a distribuire 320 assist, 10 di media quindi, diventando così il primo giocatore nel campionato italiano a chiudere la stagione in ‘doppia-doppia’ di media per punti e assist.

Il play detiene anche il record per il maggior numero di assist in una singola gara, assieme a Luca Vitali: 18. In questa stagione il regista della Carpegna è a quota 76 assist, per una media di 6.4 a partita, dietro solo a Tyler Ennis di Napoli (6,8). Domenica la Unahotels andrà proprio a fare visita al suo ex capitano a Pesaro. Palla a due fissata per le 18,15, con il match che sarà trasmesso su Dazn e in chiaro su D-Max.

f.p.