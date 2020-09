Si accettano, da oggi, le prenotazioni per gli appuntamenti - gratuiti - al nuovo sportello informativo sul Superbonus, che consente una detrazione fiscale del 110% per le spese di ristrutturazione di casa (quali efficientamento termico e messa in sicurezza sismica). Il nuovo servizio di informazione alla cittadinanza, al civico 21 di via Farini presso l’Urp del Comune, nasce dall’unione di forze dell’amministrazione insieme a cinque ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri e periti industriali). "Un lavoro di gruppo, per cui ognuno di noi ha ritenuto...

Si accettano, da oggi, le prenotazioni per gli appuntamenti - gratuiti - al nuovo sportello informativo sul Superbonus, che consente una detrazione fiscale del 110% per le spese di ristrutturazione di casa (quali efficientamento termico e messa in sicurezza sismica). Il nuovo servizio di informazione alla cittadinanza, al civico 21 di via Farini presso l’Urp del Comune, nasce dall’unione di forze dell’amministrazione insieme a cinque ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri e periti industriali). "Un lavoro di gruppo, per cui ognuno di noi ha ritenuto indispensabile dare il proprio contributo", ha commentato il presidente del collegio geometri di Reggio, Francesco Spallanzani, alla presenza degli altri quattro presidenti Paolo Guidetti (ordine degli ingegneri), Corrado Baldini (ordine dei commercialisti), Stefano Cervi (ordine dei periti industriali) e Andrea Rinaldi (ordine degli architetti), nonché del vice sindaco e assessore alla rigenerazione urbana, Alex Pratissoli.

Lo sportello sarà aperto il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13, da martedì fino al 17 novembre. Sarà possibile presentarsi solo con appuntamento, telefonando al numero 0522515242 o inviando una mail a segreteria@collegiogeometri.it.

Il Superbonus si può chiedere per le spese di ristrutturazione sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. "E’ un lasso di tempo breve - ha aggiunto Spallanzani - per cui la nostra richiesta, e speranza, è che la normativa per questo bonus, introdotto col Decreto Rilancio, diventi strutturale".

La detrazione vale per l’efficientamento energetico che migliori almeno di due classi l’edificio, o comunque che si arrivi alla più alta. Quella del Superbonus è una possibilità che si aggiunge al Sismabonus (per la riduzione del rischio sismico) e all’Ecobonus (riqualificazione energetica). Quando si ottiene diritto alla detrazione del 110%, si può scegliere tra la cessione del credito come sconto sulla fattura dell’impresa, o cessione del credito a una banca.

"Ora è fondamentale che soprattutto le banche si mettano in gioco - ha puntualizzato Pratissoli - anche perché il sentore è che, fuori dallo sportello, ci sarà la fila. L’interesse sembra molto alto e, nel caso del Superbonus, si riesce a coinvolgere nella possibilità di ristrutturazione anche i condomini, che a Reggio rappresentano una enorme mole di edifici di ormai 30 o 40 anni fa".

Circa 900 professionisti dei cinque ordini e collegi stanno seguendo un percorso di formazione ad hoc sul Superbonus, per garantire un servizio puntuale di informazione tecnica così come fiscale ai cittadini interessati. "Il risparmio economico non è l’unica lettura di questo bonus - ha commentato Rinaldi -. Un edificio più efficiente, più bello, avrà un valore diverso in futuro. Senza contare che la qualità della vita non si ferma all’individuo ma, in questo caso, pensa alla comunità soprattutto da un punto di vista ecologico e di rispetto dell’ambiente".

Giulia Beneventi